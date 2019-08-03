Fenerbahçe'ye transfer mesajı! Frey olmazsa Zajc’ı verin

Fenerbahçe, Rize'den Muriç'i 3.5 milyon euro'ya kadrosuna katarken, Frey'i de bedelsiz kiralama ve maaşının da yarısını ödeme sözü vermişti. Karadeniz ekibi şimdi sözün tutulmasını bekliyor. Rizespor yönetiminin ayrıca Fenerbahçe'ye, "Frey'i ikna edemiyorsanız, Zajc'ı gönderin" teklifini yaptığı gelen haberler arasında.