Fenerbahçe'ye transfer mesajı! Frey olmazsa Zajc’ı verin
Fenerbahçe, Rize'den Muriç'i 3.5 milyon euro'ya kadrosuna katarken, Frey'i de bedelsiz kiralama ve maaşının da yarısını ödeme sözü vermişti. Karadeniz ekibi şimdi sözün tutulmasını bekliyor.
Fenerbahçe, Rize'den Muriç'i 3.5 milyon euro'ya kadrosuna katarken, Frey'i de bedelsiz kiralama ve maaşının da yarısını ödeme sözü vermişti. Karadeniz ekibi şimdi sözün tutulmasını bekliyor. Rizespor yönetiminin ayrıca Fenerbahçe'ye, "Frey'i ikna edemiyorsanız, Zajc'ı gönderin" teklifini yaptığı gelen haberler arasında.
- 3.8.2019
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
-
‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Fenerbahçe'ye transfer mesajı! Frey olmazsa Zajc’ı verin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.