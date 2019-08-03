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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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'ye transfer mesajı! olmazsa ’ı verin

Fenerbahçe'ye transfer mesajı! Frey olmazsa Zajc’ı verin

, 'den Muriç'i 3.5 milyon euro'ya kadrosuna katarken, 'i de bedelsiz kiralama ve maaşının da yarısını ödeme sözü vermişti. ekibi şimdi sözün tutulmasını bekliyor.

, 'den Muriç'i 3.5 milyon euro'ya kadrosuna katarken, 'i de bedelsiz kiralama ve maaşının da yarısını ödeme sözü vermişti. ekibi şimdi sözün tutulmasını bekliyor. Rizespor yönetiminin ayrıca Fenerbahçe'ye, "Frey'i ikna edemiyorsanız, 'ı gönderin" teklifini yaptığı gelen haberler arasında.

  1. 3.8.2019
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