Fenerbahçe kaldığı yerden
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Dünü de izinli geçiren sarı-lacivertli futbolcular, bugün tekrar top başı yapacak. Fenerbahçe, son olarak Audi Kupası'nda Real Madrid ile 3.lük maçı oynamış, sonrasında takıma 2 gün izin verilmişti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Dünü de izinli geçiren sarı-lacivertli futbolcular, bugün tekrar top başı yapacak. Fenerbahçe, son olarak Audi Kupası'nda Real Madrid ile 3.lük maçı oynamış, sonrasında takıma 2 gün izin verilmişti.
AÇIK HAVAYA 'TUTULDULAR'
Fenerbahçeli taraftarlar ve kulüp üyeleri, üye ilişkileri departmanı tarafından organize edilen Açık Hava Sineması'nda bir araya geldi. Sarı-lacivertliler, Aşk Tutulması filmini izledi. Etkinlikte Gençlik Kulübü, Fener Ol stantları da yerlerini aldı.
- 3.8.2019
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
-
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
-
‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Fenerbahçe kaldığı yerden haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.