Fenerbahçe kaldığı yerden

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Dünü de izinli geçiren sarı-lacivertli futbolcular, bugün tekrar top başı yapacak. Fenerbahçe, son olarak Audi Kupası'nda Real Madrid ile 3.lük maçı oynamış, sonrasında takıma 2 gün izin verilmişti.



AÇIK HAVAYA 'TUTULDULAR'

Fenerbahçeli taraftarlar ve kulüp üyeleri, üye ilişkileri departmanı tarafından organize edilen Açık Hava Sineması'nda bir araya geldi. Sarı-lacivertliler, Aşk Tutulması filmini izledi. Etkinlikte Gençlik Kulübü, Fener Ol stantları da yerlerini aldı.



