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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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kaldığı yerden

Fenerbahçe kaldığı yerden

, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Dünü de izinli geçiren sarı-lacivertli futbolcular, bugün tekrar top başı yapacak. Fenerbahçe, son olarak Audi Kupası'nda ile 3.lük maçı oynamış, sonrasında takıma 2 gün izin verilmişti.

, yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. Dünü de izinli geçiren sarı-lacivertli futbolcular, bugün tekrar top başı yapacak. Fenerbahçe, son olarak Audi Kupası'nda ile 3.lük maçı oynamış, sonrasında takıma 2 gün izin verilmişti.

AÇIK HAVAYA 'TUTULDULAR'
Fenerbahçeli taraftarlar ve kulüp üyeleri, üye ilişkileri departmanı tarafından organize edilen Açık Hava Sineması'nda bir araya geldi. Sarı-lacivertliler, Aşk Tutulması filmini izledi. Etkinlikte Gençlik Kulübü, Fener Ol stantları da yerlerini aldı.


  1. 3.8.2019
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