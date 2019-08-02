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02 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçeli Jailson’dan mutlusu yok

Fenerbahçeli Jailson’dan mutlusu yok

Yeni sezon öncesi takımdaki geleceği tartışılan Jailson, dün büyük bir sevinç yaşadı. Brezilyalı oyuncunun eşi Simone Pohl, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Stephan ismini verdikleri çocuğuyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Jailson, yüzlerce tebrik mesajı aldı.

Yeni sezon öncesi takımdaki geleceği tartışılan Jailson, dün büyük bir sevinç yaşadı. Brezilyalı oyuncunun eşi Simone Pohl, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Stephan ismini verdikleri çocuğuyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Jailson, yüzlerce tebrik mesajı aldı.

  1. 2.8.2019
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