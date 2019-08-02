Fenerbahçeli Jailson’dan mutlusu yok
Yeni sezon öncesi takımdaki geleceği tartışılan Jailson, dün büyük bir sevinç yaşadı. Brezilyalı oyuncunun eşi Simone Pohl, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Stephan ismini verdikleri çocuğuyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Jailson, yüzlerce tebrik mesajı aldı.
Yeni sezon öncesi takımdaki geleceği tartışılan Jailson, dün büyük bir sevinç yaşadı. Brezilyalı oyuncunun eşi Simone Pohl, bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Stephan ismini verdikleri çocuğuyla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Jailson, yüzlerce tebrik mesajı aldı.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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