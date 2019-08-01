Fenerbahçe yılın transferinde sona geldi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe yılın transferinde sona geldi!

Yeni sezonda Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın Napoli'ye gidişinin ardından elde ettiği bonservis bedeliyle dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler yılın transferi için kulübün efsane basketbolcusu Mirsad Türkcan'ı görevlendirdi. Türkcan yıldız futbolcuyu getirmek için Avrupa'ya gönderildi. İşte detaylar...
1 Ağustos 2019 Perşembe 11:38 Güncelleme: 01.08.2019 11:59
Fenerbahçe yılın transferinde sona geldi!
Fenerbahçe Audi Cup'ta alınan yenilgilerin ardından transferde gaza bastı.
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Fenerbahçe yılın transferinde sona geldi!

Sarı-lacivertliler defans hattındaki sıkıntıları gidermek için transferleri sonlardırmak için girişimlere başladı.

Fenerbahçe yılın transferinde sona geldi!

Başkan Ali Koç'un talimatıyla transfer görüşmelerini yapması için menajer Mirsad Türkcan görevlendirildi.

Fenerbahçe yılın transferinde sona geldi!

Türkcan, yılın transferini bitirmek için İtalya'ya çıkarma yaptı.

Fenerbahçe yılın transferinde sona geldi!

Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov için vites yükseltti.

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