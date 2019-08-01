Fenerbahçe yılın transferinde sona geldi!

Yeni sezonda Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Makedon futbolcusu Eljif Elmas'ın Napoli'ye gidişinin ardından elde ettiği bonservis bedeliyle dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler yılın transferi için kulübün efsane basketbolcusu Mirsad Türkcan'ı görevlendirdi. Türkcan yıldız futbolcuyu getirmek için Avrupa'ya gönderildi. İşte detaylar...