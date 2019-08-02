Fenerbahçe transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertliler, Deniz Türüç'ün transferi konusunda Kayserispor ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Fenerbahçe, milli futbolcu için Kayserispor'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Deniz Türüç için kulübü Kayserispor ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya varıldığı, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacak görüşmelerle transferin neticelendirileceği ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir."
- 02.08.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Deniz Türüç Fenerbahçe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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