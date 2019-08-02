Deniz Türüç Fenerbahçe'de!

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Deniz Türüç için kulübü Kayserispor ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya varıldığı, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacak görüşmelerle transferin neticelendirileceği ifade edildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir."

