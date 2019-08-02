Deniz Türüç Fenerbahçe'de! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Deniz Türüç Fenerbahçe'de!

'de!

Deniz Türüç Fenerbahçe'de!

transferde bombayı patlattı. Sarı-lacivertliler, 'ün transferi konusunda ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Fenerbahçe, milli futbolcu için Kayserispor'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Yeni sezon öncesinde çalışmalarına devam eden , için kulübü ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya varıldığı, oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacak görüşmelerle transferin neticelendirileceği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Deniz Türüç'ün transferi için Kayserispor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından kendisi ile yapılacak görüşmeler sonucunda, transfer neticelendirilecektir."

  1. 02.08.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deniz Türüç Fenerbahçe'de! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN