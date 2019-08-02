Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler hedefteki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 de kötü haber geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
2 Ağustos 2019 Cuma 19:37 Güncelleme: 02.08.2019 19:41
Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi listedeki isimlerle temasları sıklaştırdı.

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Buna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi bir de kötü haber geldi.

İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

YANAL'IN GÖZDESİ İTALYA YOLCUSU

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer listesinin en tepesinde yer alan Hatem Ben Arfa'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

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