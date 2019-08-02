Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler hedefteki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bu bağlamda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 de kötü haber geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
2 Ağustos 2019 Cuma 19:37
Güncelleme: 02.08.2019 19:41
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yönetimi listedeki isimlerle temasları sıklaştırdı.
Buna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi bir de kötü haber geldi.
İşte transfer gelişmesinin detayları...
YANAL'IN GÖZDESİ İTALYA YOLCUSU
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın transfer listesinin en tepesinde yer alan Hatem Ben Arfa'dan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.