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01 Ağustos 2019, Perşembe
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'e kafa tuttu

Fenerbahçe Real Madrid'e kafa tuttu

, ’taki üçüncülük maçında karşısında özellikle ilk yarıda etkili oynadı. Kanarya 5-3 kaybetse de genç isimler geçer not aldılar.

Avrupa'nın en prestijli hazırlık maçı organizasyonu olan 'ta dünya devleriyle karşılaşan , üçüncülük maçında İspanyol 'e 5-3 mağlup oldu. Özellikle ilk yarıda rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Kanarya, 6'da Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti. 12'de Benzema durumu eşitledi, 27'de ise Real'i 2-1 öne geçirdi.

OZAN'DAN SÜPER GOL
Fenerbahçe bu gole 34'de Dirar ile yanıt verdi ve devre 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Real, 53'te Benzema'nın üçüncü golüyle 3-2 üstünlüğü yakaladı. 59'da müthiş şutuyla skor yeniden eşitlendi. Real Madrid 62'de Nacho ve 79'da Meija'nın golleriyle maçı 5-3 kazandı. Kanarya Bayern sınavından daha etkiliydi.

MAÇTAN NOTLAR
Dünya devi Real Madrid'e karşı iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, 2-2 biten ilk yarıda yüzde 51'e 49 topla oynama oranına sahipti. Şutta 11'e 8 üstün olan F.Bahçe 5 isabetli şut çekti.

Bayern maçında sakatlanan sol bek Hasan Ali, instagram hesabından paylaşımda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Destek mesajları için teşekkür ederim. En kısa sürede döneceğim" dedi.

Ankaragücü'nden edilen Altay Bayındır, kurtarışlarıyla dikkat çekti. Yediğinden fazlasını kurtaran Altay için sosyal medyada "Harun'dan daha iyi kaleci. 11'de olmalı" yorumları yapıldı.

Geçen sezon Leganes'e kiralık gönderilen Diego Reyes, dün stoperde görev yaptı. Real Madrid'in attığı üç golde de savunmada bariz hatalar yapan Meksikalı'nın gönderilmesi iyice netleşti.

Sahaya kaptanlık pazubandıyla çıkan , dün akşamki performansıyla yine sınıfta kaldı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon da beklentileri karşılayamayacağını gözler önüne serdi.


DİRAR ÇARK ETTİ
Bayern ?Münih maçında taraftarların tepkisi sonrası oyundan çıkmak isteyen Dirar, F.Bahçe taraftarından özür diledi. "Sahada gösterdiğim davranıştan dolayı herkesten özür diliyorum" diyen Faslı oyuncu, "Her zaman formamı sonuna kadar terlettim. Sahada ve antrenmanda çalışmaktan hiçbir zaman kaçmadım. Eğer ben bu kulüpteysem, bu, kulübümü, sizleri sevdiğim içindir ve sizler için hayatımı veririm" açıklamasında bulundu.

'YA DÜZEL YA GİT'
Fenerbahçe Teknik Direktörü , geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.5 yıllığına kiralanan Victor Moses'a net konuştu. Oynadığı resmi ve hazırlık maçlarında beklentilerin altında kalan Nijeryalı yıldızı uyaran Yanal, "Ya düzel ya da git. Potansiyalinin daha iyi olduğunu ve neler yapabileceğimi biliyorum" diye konuştu.

  1. 1.8.2019
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