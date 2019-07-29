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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Murat'ın aklı ’de

Murat'ın aklı Kadıköy’de

Hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik heyetin gözüne giren 'ın aklı 'de... Taraftarların karşısına çıkacağı anı sabırsızlıkla bekleyen genç futbolcu, "Teknik heyetten formayı almak için elimden geleni yapacağım. Umarım Kadıköy'de taraftarın karşısına çıkarım" dedi.

Hazırlık maçlarındaki performansıyla teknik heyetin gözüne giren 'ın aklı 'de... Taraftarların karşısına çıkacağı anı sabırsızlıkla bekleyen genç futbolcu, "Teknik heyetten formayı almak için elimden geleni yapacağım. Umarım Kadıköy'de taraftarın karşısına çıkarım" dedi.

  1. 29.7.2019
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