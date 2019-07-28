Ve plan tamam! Fenerbahçe'ye transfer yağmuru

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal 1 saat transfer toplantısı gerçekleştirdi. Listedeki isimlerden 4'ü kadroya katılacak. Comolli, yıldız futbolcuları bitirmek için hemen harekete geçecek. Fenerbahçe taraftarı da yapılacak olan transferleri dört gözle beklemeye başladı. İşte detaylar...
28 Temmuz 2019 Pazar 10:15
Güncelleme: 28.07.2019 10:15
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Fenerbahçe yeni bir transfer harekatına başlıyor. Sarı- lacivertlilerde büyük hareketlilik yaşanıyor.
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Sportif Direktör Comolli ile Teknik Direktör Ersun Yanal Samandıra'da bir araya geldi.
İkili transfer edilecek isimleri masaya yatırdı. Analizler yapıldı ve harekat başladı.
FAVORİLER JESUS VE KJAER
Fenerbahçe daha önce belirlediği 9 isimden 4'ünü kadroya katmak için uğraş verecek.
Kanarya, savunma hattına Simon Kjaer, Juan Jesus ve Zanka'dan 2'sini transfer edecek.