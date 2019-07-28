Ve plan tamam! Fenerbahçe'ye transfer yağmuru

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik direktör Ersun Yanal 1 saat transfer toplantısı gerçekleştirdi. Listedeki isimlerden 4'ü kadroya katılacak. Comolli, yıldız futbolcuları bitirmek için hemen harekete geçecek. Fenerbahçe taraftarı da yapılacak olan transferleri dört gözle beklemeye başladı. İşte detaylar...

28 Temmuz 2019 Pazar 10:15 Güncelleme: 28.07.2019 10:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





