Fenerbahçe'de şimdi gözler Okan Turp’ta
Serdar'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Audi Cup'ta oynayacak isim belli oldu. Sakatlıktan kurtulan ve takımla idmana çıkan Okan Turp, yarın Bayern Münih ile oynanacak maçta sahada olacak. 18 yaşındaki stoper, Sadık ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayacak.
Serdar'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği Audi Cup'ta oynayacak isim belli oldu. Sakatlıktan kurtulan ve takımla idmana çıkan Okan Turp, yarın Bayern Münih ile oynanacak maçta sahada olacak. 18 yaşındaki stoper, Sadık ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayacak.
- 29.7.2019
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
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Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
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Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
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