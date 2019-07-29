Fenerbahçe'de şimdi gözler Okan Turp’ta - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de şimdi gözler Okan Turp’ta

'de şimdi gözler ’ta

Fenerbahçe'de şimdi gözler Okan Turp’ta

Serdar'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği 'ta oynayacak isim belli oldu. Sakatlıktan kurtulan ve takımla idmana çıkan , yarın ile oynanacak maçta sahada olacak. 18 yaşındaki stoper, Sadık ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayacak.

Serdar'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği 'ta oynayacak isim belli oldu. Sakatlıktan kurtulan ve takımla idmana çıkan , yarın ile oynanacak maçta sahada olacak. 18 yaşındaki stoper, Sadık ile birlikte savunmanın göbeğinde oynayacak.

  1. 29.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de şimdi gözler Okan Turp’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN