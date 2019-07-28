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28 Temmuz 2019, Pazar
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'de öncesi çifte şok!

Fenerbahçe'de Audi Cup öncesi çifte şok!

'de takımda öncesi sakatlanan ve Tolgay bir süre forma giyemeyecek. 'ın zorlu karşılaşmasında ilk 11'de düşünmediği Sadık'a şans verecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşanıyor. Hazırlık maçlarında sakatlanan Serdar ve Tolgay bir süre takımdan uzak kalacak.

Serdar'ın el bileğinde çatlak olduğu ve 15 gün boyunca forma giyemeyeceği kaydedildi.

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için büyük önem taşıyan 'ta tecrübeli savunmacı görev yapmayacak. Bu nedenle Münih'teki turnuvada Yanal'ın ilk 11'de düşünmediği Sadık ile orta saha oyuncusu Jailson oynayacak.

Bu da hücum gücü yüksek Bayern, Real ve Tottenham gibi takımlar karşısında takımın zorlanması anlamına gelecek.

Tolgay'ın sakatlığı ise daha uzun sürecek. Ayak bileğindeki bağlardan sakatlanan futbolcunun bir ay takımdan ayrı kalması söz konusu. Tolgay'ın yokluğu savunmada Serdar'ın yokluğu kadar sıkıntı yaratmayacak. Bu bölgeye yapılacağı gibi Ozan'ın da üstün performansı 'ı rahatlatıyor. Ayrıca aynı bölgede farklı alternatifler de söz konusu.

  1. 28.07.2019
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