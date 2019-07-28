Fenerbahçe'de Audi Cup öncesi çifte şok!

Sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşanıyor. Hazırlık maçlarında sakatlanan Serdar ve Tolgay bir süre takımdan uzak kalacak.

Serdar'ın el bileğinde çatlak olduğu ve 15 gün boyunca forma giyemeyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe için büyük önem taşıyan Audi Cup'ta tecrübeli savunmacı görev yapmayacak. Bu nedenle Münih'teki turnuvada Yanal'ın ilk 11'de düşünmediği Sadık ile orta saha oyuncusu Jailson oynayacak.

Bu da hücum gücü yüksek Bayern, Real ve Tottenham gibi takımlar karşısında takımın zorlanması anlamına gelecek.

Tolgay'ın sakatlığı ise daha uzun sürecek. Ayak bileğindeki bağlardan sakatlanan futbolcunun bir ay takımdan ayrı kalması söz konusu. Tolgay'ın yokluğu savunmada Serdar'ın yokluğu kadar sıkıntı yaratmayacak. Bu bölgeye transfer yapılacağı gibi Ozan'ın da üstün performansı Teknik Direktör Ersun Yanal'ı rahatlatıyor. Ayrıca aynı bölgede farklı alternatifler de söz konusu.