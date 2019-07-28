Fenerbahçe'de Serdar Aziz’in yerine Jailson - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Serdar Aziz’in yerine Jailson

'de ’in yerine Jailson

Fenerbahçe'de Serdar Aziz’in yerine Jailson

El bileğinde çatlak tespit edilen 'in iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. F.Bahçe'nin de yer alacağı 30-31 Temmuz'daki 'ta forma giyemeyecek olan Serdar'ın yerine Jailson oynayacak.

Brezilyalı, Sadık ile , ve Tottenham'a karşı savunmanın göbeğinde mücadele edecek.

  1. 28.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Serdar Aziz’in yerine Jailson haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN