Fenerbahçe'de Serdar Aziz’in yerine Jailson
El bileğinde çatlak tespit edilen Serdar Aziz'in iki hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. F.Bahçe'nin de yer alacağı 30-31 Temmuz'daki Audi Cup'ta forma giyemeyecek olan Serdar'ın yerine Jailson oynayacak.
Brezilyalı, Sadık ile Real Madrid, Bayern Münih ve Tottenham'a karşı savunmanın göbeğinde mücadele edecek.
- 28.7.2019
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Bir hedefimiz var
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
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