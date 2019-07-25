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25 Temmuz 2019, Perşembe
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'de şoku! Sedyeyle terketti

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku! Sedyeyle terketti

yeni sezon hazırlıkları kapsamında 'da Bundesliga ekibi ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde henüz maçın 12. dakikasında sakatlandı.

'de şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin ile karşı karşıya geldiği maçın 12.dakikasında 28 yaşındaki futbolcu Tolgay Arslan sakatlık geçirdi ve sahayı sedye ile terketmek zorunda kaldı. Oyuncunun sakatlığı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın yerine oyuna dahil oldu.

  1. 25.07.2019
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