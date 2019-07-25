Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku! Sedyeyle terketti
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da Bundesliga ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan henüz maçın 12. dakikasında sakatlandı.
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Hertha Berlin ile karşı karşıya geldiği maçın 12.dakikasında 28 yaşındaki futbolcu Tolgay Arslan sakatlık geçirdi ve sahayı sedye ile terketmek zorunda kaldı. Oyuncunun sakatlığı ile ilgili henüz bir bilgi gelmedi. Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'ın yerine Mehmet Ekici oyuna dahil oldu.
- 25.07.2019
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Bir hedefimiz var
Toplam 1
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GS Yolun açık olsun Malatyaspor...
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Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye duygusal veda
Toplam 1
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şerafettin kurt senin buralara gelmene vesile olan gizli kahraman asıl aktör İLTER AYGÜN'E DE BİR SELAM TEŞEKKÜR YOLLASAYDIN GÜZEL OLURDU. YOLUN AÇIK OLSUN
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Hayran bırakıyor
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baksoy Bu sene takım iyi bir hazırlık dönemi geçiriyorsa bunda Ahmet AĞAOĞLU ' nun büyük payı var ?
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan şoku! Sedyeyle terketti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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