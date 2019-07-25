Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki ismin transferini istedi!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef golcü ve orta sahada da oynayabilen kanat transferi. Teknik direktör Ersun Yanal, Damien Comolli'ye iki ismin transferi için olumlu rapor verdi.
25 Temmuz 2019 Perşembe 16:41
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor...
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Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham'ın Sırp yıldızı Aleksander Mitrovic transferi için görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.
İngiliz kulübüne resmi teklifini ileten sportif direktör Damien Comolli Fulham'a 2.5 milyon Euro kiralama ücreti teklif etti.
Sırp golcüye de bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın bir yıllık ücret önerdi.