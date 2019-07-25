Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki ismin transferini istedi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki ismin transferini istedi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde hedef golcü ve orta sahada da oynayabilen kanat transferi. Teknik direktör Ersun Yanal, Damien Comolli'ye iki ismin transferi için olumlu rapor verdi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:41
Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki ismin transferini istedi!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor...

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki ismin transferini istedi!

Forvet mevkiine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'den düşen Fulham'ın Sırp yıldızı Aleksander Mitrovic transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki ismin transferini istedi!

Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki golcüyü kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki ismin transferini istedi!

İngiliz kulübüne resmi teklifini ileten sportif direktör Damien Comolli Fulham'a 2.5 milyon Euro kiralama ücreti teklif etti.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal iki ismin transferini istedi!

Sırp golcüye de bonuslarla birlikte 5 milyon Euro'ya yakın bir yıllık ücret önerdi.

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