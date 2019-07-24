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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de sıradaki isim Miha Zajc

Elmas transferinden önemli bir gelir sağlayan F.Bahçe'de satılması gündemde olan isimlerden biri de ... ekiplerinin listesinde yer alan 25 yaşındaki orta saha için sarı-lacivertlilerin 9 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

Elmas transferinden önemli bir gelir sağlayan F.Bahçe'de satılması gündemde olan isimlerden biri de ... ekiplerinin listesinde yer alan 25 yaşındaki orta saha için sarı-lacivertlilerin 9 milyon euro bonservis istediği belirtildi. Öte yandan daha önce Sampdoria'nın Zajc için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürülmüştü.


DİEGO REYES ATLAS YOLCUSU
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği Diego Reyes'ten iyi haber geldi. F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Meksikalı'nın ülkesinde Atlas ile anlaştığı belirtildi. Sportif direktör Comolli'nin az da olsa Meksika ekibinden bonservis talep ettiği iddia edildi.

  1. 24.7.2019
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