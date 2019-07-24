Fenerbahçe'de sıradaki isim Miha Zajc
Elmas transferinden önemli bir gelir sağlayan F.Bahçe'de satılması gündemde olan isimlerden biri de Miha Zajc... Özellikle Rus ekiplerinin listesinde yer alan 25 yaşındaki orta saha için sarı-lacivertlilerin 9 milyon euro bonservis istediği belirtildi.
Elmas transferinden önemli bir gelir sağlayan F.Bahçe'de satılması gündemde olan isimlerden biri de Miha Zajc... Özellikle Rus ekiplerinin listesinde yer alan 25 yaşındaki orta saha için sarı-lacivertlilerin 9 milyon euro bonservis istediği belirtildi. Öte yandan daha önce Sampdoria'nın Zajc için 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı ileri sürülmüştü.
DİEGO REYES ATLAS YOLCUSU
Sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünmediği Diego Reyes'ten iyi haber geldi. F.Bahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Meksikalı'nın ülkesinde Atlas ile anlaştığı belirtildi. Sportif direktör Comolli'nin az da olsa Meksika ekibinden bonservis talep ettiği iddia edildi.
- 24.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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