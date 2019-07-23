Eljif Elmas Napoli formasını giydi
Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas bugün şehre giderek sağlık kontrolünden geçti. Bu arada Makedon futbolcunun yeni takımının formasını giydiği görüntüler sosyal medyaya düştü.
Fenerbahçe'den ayrılarak 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas bugün şehre giderek sağlık kontrolünden geçti. Bu arada Makedon futbolcunun yeni takımının formasını giydiği görüntüler sosyal medyaya düştü.
- 23.07.2019
- Güncelleme: 23.07.2019 17:10
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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