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23 Temmuz 2019, Salı
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formasını giydi

Eljif Elmas Napoli formasını giydi

'den ayrılarak 'ye olan bugün şehre giderek sağlık kontrolünden geçti. Bu arada Makedon futbolcunun yeni takımının formasını giydiği görüntüler sosyal medyaya düştü.

'den ayrılarak 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 'ye olan bugün şehre giderek sağlık kontrolünden geçti. Bu arada Makedon futbolcunun yeni takımının formasını giydiği görüntüler sosyal medyaya düştü.

  1. 23.07.2019
  2. Güncelleme: 23.07.2019 17:10
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