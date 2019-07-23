Eljif bugün imzalıyor
Fenerbahçe'den 16 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas bugün İtalya'ya gidecek. Elmas bugün resmen Napoli’li olacak. Ancelotti, “Çok ilgi çekici bir futbolcu. Sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.
Sky, 19 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünün ardından imza atacağını bildirdi. Napoli'nin hocası Ancelotti de, "Elmas'ın gelişine çok yakınız, küçük detaylar kaldı. Çok ilgi çekici bir oyuncu. Umarım bir an önce kampımıza katılır" dedi. Fenerbahçe, Makedon oyuncunun sonraki satışından da pay alacak.
- 23.7.2019
-
Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
-
Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
-
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
Eljif bugün imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.