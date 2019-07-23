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23 Temmuz 2019, Salı
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bugün imzalıyor

Eljif bugün imzalıyor

'den 16 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında 'ye transfer olan Elmas bugün 'ya gidecek. Elmas bugün resmen Napoli’li olacak. , “Çok ilgi çekici bir futbolcu. Sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Sky, 19 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünün ardından imza atacağını bildirdi. 'nin hocası de, "Elmas'ın gelişine çok yakınız, küçük detaylar kaldı. Çok ilgi çekici bir oyuncu. Umarım bir an önce kampımıza katılır" dedi. , Makedon oyuncunun sonraki satışından da pay alacak.

  1. 23.7.2019
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