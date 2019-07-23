Eljif bugün imzalıyor

Sky, 19 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünün ardından imza atacağını bildirdi. Napoli'nin hocası Ancelotti de, "Elmas'ın gelişine çok yakınız, küçük detaylar kaldı. Çok ilgi çekici bir oyuncu. Umarım bir an önce kampımıza katılır" dedi. Fenerbahçe, Makedon oyuncunun sonraki satışından da pay alacak.