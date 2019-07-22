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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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En ciddisi !

En ciddisi Fenerbahçe!

İspanyol ?, 'le ilgili son durumu paylaştı. Buna göre 'in Hırvat forveti için devredeki en ciddi takım . seçeneğinin zor göründüğü belirtilirken, Simeone'nin 31 yaşındaki oyuncuya süre vermeyi düşünmediği ve Kalinic'in çıkış rampasında olduğu ifade edildi.

İspanyol ?, 'le ilgili son durumu paylaştı. Buna göre 'in Hırvat forveti için devredeki en ciddi takım . seçeneğinin zor göründüğü belirtilirken, Simeone'nin 31 yaşındaki oyuncuya süre vermeyi düşünmediği ve Kalinic'in çıkış rampasında olduğu ifade edildi.

  1. 22.7.2019
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