En ciddisi Fenerbahçe!

İspanyol ?Mundo Deportivo, Nikola Kalinic'le ilgili son durumu paylaştı. Buna göre Atletico Madrid'in Hırvat forveti için devredeki en ciddi takım Fenerbahçe. ABD seçeneğinin zor göründüğü belirtilirken, Simeone'nin 31 yaşındaki oyuncuya süre vermeyi düşünmediği ve Kalinic'in çıkış rampasında olduğu ifade edildi.