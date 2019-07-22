En ciddisi Fenerbahçe!
İspanyol ?Mundo Deportivo, Nikola Kalinic'le ilgili son durumu paylaştı. Buna göre Atletico Madrid'in Hırvat forveti için devredeki en ciddi takım Fenerbahçe. ABD seçeneğinin zor göründüğü belirtilirken, Simeone'nin 31 yaşındaki oyuncuya süre vermeyi düşünmediği ve Kalinic'in çıkış rampasında olduğu ifade edildi.
İspanyol ?Mundo Deportivo, Nikola Kalinic'le ilgili son durumu paylaştı. Buna göre Atletico Madrid'in Hırvat forveti için devredeki en ciddi takım Fenerbahçe. ABD seçeneğinin zor göründüğü belirtilirken, Simeone'nin 31 yaşındaki oyuncuya süre vermeyi düşünmediği ve Kalinic'in çıkış rampasında olduğu ifade edildi.
- 22.7.2019
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Erencan Yardımcı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Galatasaray'ın yeni golcüsü...
Toplam 2
Yorum
10ur Falcao alınmamalıdır. Çok yaşlı. Diagne nin yerine Samatta transfer edilerek Erencan - Samatta ikilisi ile forvet hattı oluşturulmalıdır.
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Gerard Pique'nin paylaşımına Trabzonspor'dan cevap
Toplam 1
Yorum
fırtına turkıyede yapılmıs en ıyı forma ve tanıtım reklamı....buyuk anlam ve trabzon tarıhı içeriyor..
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Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'e Roma'dan teklif
Toplam 1
Yorum
eray kesinlikle kalmalı dorukhan geleceğimiz
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