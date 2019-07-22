Eljif Elmas'ın takvimi netleşti
Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, yarın İtalya’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımı Napoli ile 5 yılık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olacağı konuşulan Eljif Elmas'ın, yarın İtalya'da sağlık kontrollerinden geçip Napoli ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre, Elmas'ın yarın öğle saatlerinde sağlık kontrolü sonrasında kulüp binasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi.
VEDA ETMİŞTİ
Makedon futbolcu dün Fenerbahçe'nin tesislerinden ayrılırken paylaştığı bir video ile veda sinyalleri vermişti. Genç yıldız, Fenerbahçe'ye geldiği rakamın 100 katına Napoli'ye giderek kulüp tarihine geçti.
- 22.07.2019
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