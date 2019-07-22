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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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'ın takvimi netleşti

Eljif Elmas'ın takvimi netleşti

’nin başarılı futbolcusu , yarın ’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımı ile 5 yılık sözleşme imzalayacak.

'den İtalyan ekibi 'ye transfer olacağı konuşulan 'ın, yarın 'da sağlık kontrollerinden geçip Napoli ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Elmas'ın yarın öğle saatlerinde sağlık kontrolü sonrasında kulüp binasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi.

VEDA ETMİŞTİ

Makedon futbolcu dün Fenerbahçe'nin tesislerinden ayrılırken paylaştığı bir video ile veda sinyalleri vermişti. Genç yıldız, Fenerbahçe'ye geldiği rakamın 100 katına Napoli'ye giderek kulüp tarihine geçti.

  1. 22.07.2019
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