Fenerbahçe Eljif Elmas'ın transferini duyurdu!
Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, Makedon futbolcu Eljif Elmas için Napoli'yle anlaşma sağlandığını resmi sitesinden açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.
Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.
Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz.
Yolun açık olsun Eljif Elmas.
- 23.07.2019
- Güncelleme: 23.07.2019 00:22
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