GALERİ
Yunus Mallı'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj!
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu ciddi sınavda rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra Fenerbahçeli futbolcular Vedat Muriç, Murat Sağlam ve Tolga Ciğerci açıklamalarda bulundu. Wolfsburg'un Türk yıldızı Yunus Mallı'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj geldi. Fenerbahçe son dakika haberleri...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:29 Güncelleme: 22.07.2019 23:21
GALERİ DEVAM EDİYOR
VEDAT MURİQİ: FENERBAHÇE CAMİASI İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM
Öncelikle takım adına konuşmak gerekirse, ilk geldiğim günden beri güzel uyum sağladım.
AÇIKLAMALARIN TAMAMI İÇİN | TIKLAYIN
DİĞER GALERİLER