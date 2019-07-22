Yunus Mallı'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Yunus Mallı'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu ciddi sınavda rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Maçtan sonra Fenerbahçeli futbolcular Vedat Muriç, Murat Sağlam ve Tolga Ciğerci açıklamalarda bulundu. Wolfsburg'un Türk yıldızı Yunus Mallı'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj geldi. Fenerbahçe son dakika haberleri...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:29 Güncelleme: 22.07.2019 23:21
Yunus Mallı'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe ile Wolfsburg hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

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Yunus Mallı'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Maçtan sonra her iki takım oyuncuları da açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Yunus Mallı'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

VEDAT MURİQİ: FENERBAHÇE CAMİASI İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM

Öncelikle takım adına konuşmak gerekirse, ilk geldiğim günden beri güzel uyum sağladım.

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Yunus Mallı'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Herkes bana çok yardımcı oldu adapte olmam için. Kendi adıma da konuşursam, elimden geldiğince Fenerbahçe camiası için her şeyimi vereceğim.

Yunus Mallı'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Bu camiaya altın harflerle yazdırmak istiyorum. Kendi performansıma gelince, iyi başladığımı düşünüyorum. Umarım bu performansım lige de yansır.

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