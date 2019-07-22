Vedat Muriç: Çok daha iyi olacağım!
Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç, Wolsburg’la 1-1 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. Muriç, “Lig başlayana kadar çok daha iyi olacağım. Bu camia adına çok güzel şeyler başaracağıma inanıyorum. Kamp yorucu geçiyor ama karşılığını kat kat alacağımızı düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.
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