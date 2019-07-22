Murat Sağlam: Çalışıp formayı kapmak istiyorum
Fenerbahçe’nin yeni transferi Murat Sağlam, Wolsburg’la 1-1 berabere biten maçın ardından açıklamalarda bulundu. Muriç, “İnşallah çalışıp, elimden geleni yapabilirim. Herkesten daha fazla yapmam lazım. Çünkü ben çok gencim. Çalışıp formayı kapmak istiyorum. İnşallah bir gün o formayla Kadıköy'de oynayabilirim. Birinci maçtan sonra direkt ismimi bağırdılar. Ben de şok oldum. Bugün de ismimi bağırdılar. Çok çok mutlu oldum.” ifadelerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'de Comolli'nin transfer listesi ortaya çıktı! Tam 15 isim...
- Fenerbahçe'ye 1 santrfor 1 orta saha!
- Son dakika... İtalyanlar Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye attığı transfer çalımını duyurdu! İnanılmaz golcü geliyor...
- Fenerbahçe'nin transferine hastalık engeli! Alex de Souza...
- Dünya yıldızı isim Fenerbahçe'ye! Anlaşma sağlandı
- Fenerbahçe son dakika haberi: Volkan Demirel'in geleceği belli oldu!
- Fenerbahçe'nin asıl bombası ortaya çıktı! Transfer tarihi de belli... Son dakika haberleri
- Fenerbahçe son dakika haberi: Ancelotti'den Eljif Elmas sözleri!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.