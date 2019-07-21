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21 Temmuz 2019, Pazar
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'tan veda gibi paylaşım

Eljif Elmas'tan veda gibi paylaşım

'nin Avusturya'daki kampı için kadroya dahil edilmeyen ve İtalyan ekibi 'ye transferinin açıklanması beklenen , sarı-lacivertlere veda sinyali veren paylaşım yaptı.

'de Avusturya kampı kadrosuna alınmayan ve İtalya Serie A ekiplerinden 'ye transferine kesin gözüyle bakılan Makedon futbolcu , kulübe veda sinyalleri veren bir paylaşımda bulundu.

Genç yıldız, Fenerbahçe'nin tesislerinden aracıyla çıktığı anların videosunu Instagram hesabından yayınlayarak, görüntülerin üzerine sarı ve lacivert kalpler koyarak "el sallama" emojisiyle paylaştı.

Fenerbahçe'nin Napoli'den Eljif için 15 milyon Euro bonservis bedeli, 3 milyon Euro da bonus talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Eljif Elmas'ın berberi de, 'Son saç tıraşı' diyerek, genç futbolcuyla fotoğraf paylaşmıştı.

  1. 21.07.2019
  2. Güncelleme: 21.07.2019 14:30
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