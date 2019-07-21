Eljif Elmas'tan veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'nin Avusturya'daki kampı için kadroya dahil edilmeyen ve İtalyan ekibi Napoli'ye transferinin açıklanması beklenen Eljif Elmas, sarı-lacivertlere veda sinyali veren paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'de Avusturya kampı kadrosuna alınmayan ve İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transferine kesin gözüyle bakılan Makedon futbolcu Eljif Elmas, kulübe veda sinyalleri veren bir paylaşımda bulundu.
Genç yıldız, Fenerbahçe'nin tesislerinden aracıyla çıktığı anların videosunu Instagram hesabından yayınlayarak, görüntülerin üzerine sarı ve lacivert kalpler koyarak "el sallama" emojisiyle paylaştı.
Fenerbahçe'nin Napoli'den Eljif için 15 milyon Euro bonservis bedeli, 3 milyon Euro da bonus talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Eljif Elmas'ın berberi de, 'Son saç tıraşı' diyerek, genç futbolcuyla fotoğraf paylaşmıştı.
- 21.07.2019
- Güncelleme: 21.07.2019 14:30
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Toplam 2
Yorum
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
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