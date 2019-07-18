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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye UEFA çalımı! Olay transfer...
Yeni sezon hazırlıklarını tam gaz sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor'da hedef ligde Avrupa potasına girmek... Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Sergen Yalçın'lı Doğu Anadolu ekibi, Fenerbahçe'nin de aralarında olduğu Süper Lig ekiplerinin transfer gözdesi olan yıldız isim için yönetime talimat verdi. İşte Sergen Yalçın'ın süper UEFA transferi ve detaylar...
18 Temmuz 2019 Perşembe 12:49
Güncelleme: 18.07.2019 12:51
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UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor'da başarı elde etmek adına yoğunlaşam teknik direktör Sergen Yalçın, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor...
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Bu kapsamda yönetime transfer listesi sunan ve istediği isimleri de bir bir kadrosuna katan sarı kırmızılıların bu kez hedefi transferin gözde ismi...
Süper Lig ve yurt dışından gelen teklifleri değerlendiren tecrübeli yıldız için yönetime talimat veren Sergen Yalçın, şartların uyması halinde transferin mutlaka bitirilmesini talep etti.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek transfer yapacaklarını şöyle duyurmuştu:
"Transferlerimiz devam ediyor. Son olarak Gökhan Töre ile anlaştık. En az 3 transfer daha yapacağız. Görüştüğümüz isimler var."