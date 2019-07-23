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23 Temmuz 2019, Salı
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'nin gözdesindeki 'de durum aynı

Fenerbahçe'nin gözdesindeki Kjaer'de durum aynı

Stopere transferi gündeme gelen Simon 'de yeni bir gelişme yok. , Sevilla ile kiralama konusunda prensipte anlaştı. Ancak Danimarkalı oyuncunun 4 milyon euro yıllık garanti para istemesi sorun çıkardı.

Stopere transferi gündeme gelen Simon 'de yeni bir gelişme yok. , Sevilla ile kiralama konusunda prensipte anlaştı. Ancak Danimarkalı oyuncunun 4 milyon euro yıllık garanti para istemesi sorun çıkardı. Kjaer'den 2.5 milyon euroya inmesi bekleniyor. Başka takımlardan beklediği teklifleri alamayan 30 yaşındaki Kjaer'in yumuşaması halinde Fenerbahçe bu transferi bitirmeyi planlıyor.

  1. 23.7.2019
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