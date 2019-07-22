Fenerbahçe'den Khedira'ya flaş istek! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den Khedira'ya flaş istek!

Yaz transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de, son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Kanarya İtalyan devi Juventus'un yıldız orta saha oyuncusu Sami Khedira için sürpriz bir hamlede bulundu. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer gelişmelerinin ayrıntıları...

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:18
Fenerbahçe'den Khedira'ya flaş istek!

ELJIF ELMAS İÇİN SÜRPRİZ TAKAS TEKLİFİ

Fenerbahçe, forma lansmanı ve idmanlara katılmayan 19 yaşındaki genç yıldızı Eljif Elmas'ı Avusturya kampına da götürmedi.

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Fenerbahçe'den Khedira'ya flaş istek!

Napoli'ye imza atmak için gün sayan Makedon oyuncu ise dün tesislerden çıkışta çektiği bir video ile kulübe veda etti.

Fenerbahçe'den Khedira'ya flaş istek!

Eljif, Fenerbahçe bayrağının yer aldığı videoyu el sallama emojisi ve sarı-lacivert kalple süsledi.

Fenerbahçe'den Khedira'ya flaş istek!

Napoli'ye imza atması için gün sayan Eljif'in sarı-lacivertli kulübe bonuslarla 20 milyon Euro'yu bulan bir gelir sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'den Khedira'ya flaş istek!

BAŞKAN KAFALARI KARIŞTIRDI

Eljif'in imzası geciktikçe farklı iddialar da birbirini takip ediyor.

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