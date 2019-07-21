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21 Temmuz 2019, Pazar
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'den 'a talip!

Leicester City Fenerbahçe'den Miha Zajc'a talip!

Geçen sezon ’nin başarılı isimleri arasında yer alan için yeni bir teklif geldi. Fenerbahçe, Zajc transferinden 10 milyon Euro'ya yakın gelir bekliyor.

Sloven futbolcuyu daha önce Sampdoria ve kulüpleri isterken 6 milyon Euro'ya kadar çıkmışlardı. Ancak en son 9 milyon euroya inen Kanarya, istediği teklifleri alamayınca 25 yaşındaki futbolcunun satışına onay vermemişti.

Zajc için devreye giren son takımın ise olduğu kaydedildi. İngiliz basını Leicester'in 'nin istediği rakamı karşılamaya hazır olduğu ve bu hafta içinde Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalacaklarını ileri sürdü.

Haberde hücum yönü güçlü bir orta saha oyuncusu olan Zajc'ın 'de başarılı olacak bir potansiyelde olduğu ifade edildi.

  1. 21.07.2019
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