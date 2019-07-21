Leicester City Fenerbahçe'den Miha Zajc'a talip!

Sloven futbolcuyu daha önce Sampdoria ve Real Betis kulüpleri isterken 6 milyon Euro'ya kadar çıkmışlardı. Ancak en son 9 milyon euroya inen Kanarya, istediği teklifleri alamayınca 25 yaşındaki futbolcunun satışına onay vermemişti.

Zajc için devreye giren son takımın ise Leicester City olduğu kaydedildi. İngiliz basını Leicester'in Fenerbahçe'nin istediği rakamı karşılamaya hazır olduğu ve bu hafta içinde Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalacaklarını ileri sürdü.

Haberde hücum yönü güçlü bir orta saha oyuncusu olan Zajc'ın Premier Lig'de başarılı olacak bir potansiyelde olduğu ifade edildi.