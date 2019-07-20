Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Reyes’in ümidi America
İspanya'dan geri dönen Diego Reyes bu sezon da Fenerbahçe'nin başını ağrıtıyor... 26 yaşındaki stoper, henüz bir kulüp bulamadı. Meksika basını, Reyes'in ülkesine dönmek için Club America'dan teklif beklediğini ancak henüz resmi bir öneri almadığını yazdı.
İspanya'dan geri dönen Diego Reyes bu sezon da Fenerbahçe'nin başını ağrıtıyor... 26 yaşındaki stoper, henüz bir kulüp bulamadı. Meksika basını, Reyes'in ülkesine dönmek için Club America'dan teklif beklediğini ancak henüz resmi bir öneri almadığını yazdı. 1 yıl daha sözleşmesi olan Reyes'e takım bulmak için Comolli de tüm bağlantılarını kullanıyor.
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filiz bizim q7 miz böylede kalacakkkkkkkkkkkkkk
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mustafa takimin yarisi kanat oyuncularindan olusuyor. alip ne yapacaz bunu? bu nasil plansizlik boyle
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