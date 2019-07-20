Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Reyes’in ümidi America - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Reyes’in ümidi America

'nin gözden çıkardığı Reyes’in ümidi America

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Reyes’in ümidi America

'dan geri dönen bu sezon da 'nin başını ağrıtıyor... 26 yaşındaki stoper, henüz bir kulüp bulamadı. basını, Reyes'in ülkesine dönmek için 'dan teklif beklediğini ancak henüz resmi bir öneri almadığını yazdı.

'dan geri dönen bu sezon da 'nin başını ağrıtıyor... 26 yaşındaki stoper, henüz bir kulüp bulamadı. basını, Reyes'in ülkesine dönmek için 'dan teklif beklediğini ancak henüz resmi bir öneri almadığını yazdı. 1 yıl daha sözleşmesi olan Reyes'e takım bulmak için Comolli de tüm bağlantılarını kullanıyor.

  1. 20.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Reyes’in ümidi America haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN