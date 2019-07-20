Fenerbahçe'nin eski hocası Cocu: Ara vermek yaradı
Derby County'nin başına geçen Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki 3 aylık döneminin ardından futbola ara vermek için takım çalıştırmadığını söyledi. 44 yaşındaki teknik adam, "20 sezon boyunca futbol oynadım. Sonra ara vermeden antrenör ve asistan oldum. PSV'de aralıksız 11 yıl görev aldım. Ara vermek bana iyi geldi" dedi.
Derby County'nin başına geçen Phillip Cocu, Fenerbahçe'deki 3 aylık döneminin ardından futbola ara vermek için takım çalıştırmadığını söyledi. 44 yaşındaki teknik adam, "20 sezon boyunca futbol oynadım. Sonra ara vermeden antrenör ve asistan oldum. PSV'de aralıksız 11 yıl görev aldım. Ara vermek bana iyi geldi" dedi.
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