Fenerbahçe'den transfer müjdesi!

Başkan Ali Koç, forma tanıtımında yeni sezona yönelik planlamalar ve transfer çalışmalarına değindi. Başkan Koç, "Bizi her anlamda sınayan bir sezonu geride bıraktık. Bu sene çok farklı olacak. Yeni sezon planlamamızın çoğunluğunu tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı. Yeni oyunculara 'hoş geldin' diyorum. Eski kaptanımız, yeni kaptanımız Emre Belözoğlu da aramıza katıldı. Allahyar'ı unutmadım. Telaffuz ederken ismini dikkat etmek lazım. Allahyar ile ilgili bir şeyi garanti söyleyebilirim. İsminden dolayı statta kötü bir muamele görmeyeceğine eminim. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.



'19 TEMMUZ ÖZEL BİR GÜN'

Başkan Koç, bugünün yani 19 Temmuz'un Fenerbahçeliler için özel bir gün olduğuna dikkat çekip, "F.Bahçe camiası olarak kendimizi ayrıcalıklı görüyoruz. Biz iyi günde, kötü günde zor şartlarda ne olursa olsun Fenerbahçe'ye fedakarlıkla, aidiyet duygusuyla destekleyen bir yapıya sahibiz" dedi.