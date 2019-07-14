Fenerbahçe'den iyi prova

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 9. dakikasında Victor Moses'ın golüyle öne geçen sarı-lacivetliler, ilk yarıyı da 1-0 önde kapadı. Soldan bindiren genç Abdulcebrail'in ortasına ayak koyan Moses, kaleci Sabri'yi gafil avladı. Gençlerle ağırlıklı çıktığı maçın ikinci yarısına 6 değişiklik birden yapıp başlayan Fenerbahçe, hiç değişiklik yapmayan rakibi karşısında oyunu rölantiye aldı. 65'te Barış Alıcı'nın pasında defansın arkasına sakan Yusuf Mert Tunç'un düşürüymesiyle kazanılan penaltıyı kullanan Tolga Ciğerci farkı ikiye çıkadı: 2-0. Topuk Yaylası kampını bitiren Kanarya, bu karşılaşmadan sonra İstanbul'a döndü.





40 YILLIK FENERBAHÇELİ KRUSE!

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başladıktan sonra 3 Temmuz'da Topuk Yaylası'na geçen Fenerbahçe, buradaki kamp programını tamamladı. Emre Belözoğlu, 39 yaşına rağmen fit haliyle gençlere taş çıkartırken, yeni transfer Max Kruse ise tavırlarıyla 40 yıllık F.Bahçeli gibiydi. Geldiği ilk günden itibaren takıma büyük uyum sağlayan 31 yaşındaki yıldız futbolcu, Almanca bilenlerin sayısının da çok olması nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Kruse, tekniğiyle de teknik direktör Yanal'ın gözüne girmeyi başardı.



SAHADAN EN SON ÇIKAN İSİM: OZAN

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'a kiralanan Ozan Tufan, Topuk Yaylası'nda öne çıkan isimlerden biri oldu. Günde 2 kez yapılan idmanlarda gösterdiği performansla tam puan alan 24 yaşındaki futbolcu, istekli bir grafik çizdi. Kampa hazır gelen ve idmanlarda takım arkadaşlarına göre daha erken sahada yer alan Ozan Tufan, çalışmalardan da en son ayrılan oyuncuydu.



İLGİNİN ODAĞI VEDAT'TI

Hayal kırıklığı yaşanan geçtiğimiz yıl forvet konusunda büyük sorun yaşayan Fenerbahçe, Vedat Muriç'le yeni sezon öncesi rahat bir nefes aldı. Kosovalı yıldız, kısa süre yer aldığı Topuk Yaylası'nda uyumlu bir görüntü çizdi. Yeni takım arkadaşlarına da Vedat'a büyük ilgi gösterdi.



EKİCİ'YI HIRS BASTI

Sakatlıklardan dolayı geçen sezon beklentilerin altında kalan Mehmet Ekici, Topuk Yaylası'nda tam puan alan isimlerdendi. 10 günlük kampta hırsıyla dikkat çeken yıldız futbolcu, özverili ve çalışkandı.



HASAN ALİ FİT GELDİ

Sezonun tamamlanmasının ardından Milli Takım forması giydiği için son iki gün kampa katılan Hasan Ali Kaldırım, Topuk Yaylası'na hazır geldi. Tatilde tuttuğu özel hocayla çalışan tecrübeli sol bekin fit hali teknik heyetin de gözünden kaçmadı.



YENİ 1 NUMARA O

Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır, sakatlığına rağmen tüm idmanlara katıldı. Milli Takım'da parmağından sakatlanan genç file bekçisi, Topuk Yaylası'ndaki performansıyla dikkat çeken isimlerden oldu.



'MUTLU SON BİZİ BEKLİYOR'

Öğrencilerine yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlayan teknik direktör Ersun Yanal, yorucu geçen idmanların ardından kısa konuşmalar yapıyordu. Fenerbahçe'nin tecrübeli hocası, futbolculara, "Acı çekiyorsunuz ama hedefe ulaşacağız. Mutlu son bizleri bekliyor" ifadelerini kullanıyordu.