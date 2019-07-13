Yasir Subaşı Kayserispor'da

Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'ye geri dönen ve 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Yasir Subaşı, İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer oldu. Kadir Has Tesisleri'nde törenle 3 yıllık imza atan 23 yaşındaki oyuncu, "Kayserispor'a oynamaya geldim. Elimden gelenin en iyisi sahada sergilemek istiyorum. Hem kendimi geliştirmek hem de Kayserispor'un başarısına katkı vermek istiyorum" dedi. Yasir Subaşı sol bekte forma giyiyor.