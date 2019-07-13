Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'ye geri dönen ve 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Yasir Subaşı, İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer oldu. Kadir Has Tesisleri'nde törenle 3 yıllık imza atan 23 yaşındaki oyuncu, "Kayserispor'a oynamaya geldim.
Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'ye geri dönen ve 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Yasir Subaşı, İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer oldu. Kadir Has Tesisleri'nde törenle 3 yıllık imza atan 23 yaşındaki oyuncu, "Kayserispor'a oynamaya geldim. Elimden gelenin en iyisi sahada sergilemek istiyorum. Hem kendimi geliştirmek hem de Kayserispor'un başarısına katkı vermek istiyorum" dedi. Yasir Subaşı sol bekte forma giyiyor.
- 13.7.2019
-
Martin Skrtel'den Fenerbahçe sözleri
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR DÖNÜŞÜ OLMASINDA FENERBAHÇEYE NEREYE GİDERSE GİTSİN.
-
Koscielny Arsenal'in kampına katılmadı
Toplam 2
Yorum
kaya gel be zalımın oğlu
-
Yevhen Konoplyanka kimdir? Yaşı, kariyeri, yaşamı... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
alik konoplanka eski formundan çok uzakta düşüş var gerek yok fos boş transfer gereksiz. paralar boşa gider.
Yasir Subaşı Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.