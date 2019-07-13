Yasir Subaşı Kayserispor'da - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Yasir Subaşı Kayserispor'da

'da

Yasir Subaşı Kayserispor'da

Ümraniyespor'dan 'ye geri dönen ve 2+1 yıllık sözleşme imzalayan , 'a oldu. Tesisleri'nde törenle 3 yıllık imza atan 23 yaşındaki oyuncu, "Kayserispor'a oynamaya geldim.

Ümraniyespor'dan 'ye geri dönen ve 2+1 yıllık sözleşme imzalayan , 'a oldu. Tesisleri'nde törenle 3 yıllık imza atan 23 yaşındaki oyuncu, "Kayserispor'a oynamaya geldim. Elimden gelenin en iyisi sahada sergilemek istiyorum. Hem kendimi geliştirmek hem de Kayserispor'un başarısına katkı vermek istiyorum" dedi. Yasir Subaşı sol bekte forma giyiyor.

  1. 13.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yasir Subaşı Kayserispor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN