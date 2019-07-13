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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Rodrigues 'yi uçuracak

Rodrigues Fenerbahçe'yi uçuracak

Tecrübeli çalıştırıcı, ’ı iki sezon önce golleri ve asistleriyle şampiyonluğa taşıyan 28 yaşındaki oyuncuya sol kanadı teslim edecek.

'nin Suudi ekibi Al İttihad'dan 2 yıllığına kiralayarak, 'a getirdiği Garry Rodrigues'in bugün 'na giderek takıma katılması bekleniyor. Yeşil Burun Adalı oyuncu dün menajeri William D'avila ile birlikte kulüp binasına gitti. Burada yöneticilerle bir araya gelen ikili, sözleşme konusunda son detayları konuştu. 28 yaşındaki oyuncu yeni sezonda 'ın hücumdaki en önemli kozlarından biri olacak.

SKORA KATKISI ÇOK FAZLA
Tecrübeli teknik adamın, 'daki performansıyla herkesin beğenisini kazanan Garry'ye 'a giden Valbuena'nın görevini vermesi bekleniyor. Sol kanatta görev yapacak olan Rodrigues, süratiyle topu rakip kaleye taşırken hem gol arayacak hem de Muriç ve Kruse'ye asist yapacak. Galatasaray'ın iki sezon önce elde ettiği şampiyonlukta 9 gol ve 11 asistle önemli katkı yapan yıldız, Fenerbahçe'de de aynı başarıyı kovalayacak.

GALATASARAYLILAR'DAN INSTAGRAM SALDIRISI!
Rodrigues'in Fenerbahçe'ye transfer olmasına kızan Galatasaraylı taraftarlar, Hollandalı oyuncunun hesabını kapattırdı. Yıldız oyuncunun hesabı, sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen yoğun şikayet (toplu spam) sonrası askıya alındı. Garry uzun süre ulaşılamayan hesabının tekrar açılması için başvuruda bulundu.

  1. 13.7.2019
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