Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına yeni transfer Altay Bayındır da katıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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'de hazırlıklarına yeni da katıldı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına yeni transfer Altay Bayındır da katıldı

, 'nun hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni kalecisi da ilk antrenmanına çıktı.

, 'nun hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, hazırlıkları kapsamında 'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör yönetiminde basına kapalı çalıştı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda, takım 2 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı.

Antrenmana yeni transferler Vedat Muric ve da katıldı. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Muric, ikinci bölümde ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

ALTAY BAYINDIR İLK İDMANINA ÇIKTI

Genç kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli kulübe olmasının ardından çıktığı ilk antrenmanda takımdan ayrı koştu ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan, kampta bulunan 19 Yaş Altı Takımı da hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

  1. 09.07.2019
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