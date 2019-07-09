Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına yeni transfer Altay Bayındır da katıldı
Fenerbahçe, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni kalecisi Altay Bayındır da ilk antrenmanına çıktı.
Fenerbahçe, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda, takım 2 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı.
Antrenmana yeni transferler Vedat Muric ve Altay Bayındır da katıldı. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Muric, ikinci bölümde ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.
ALTAY BAYINDIR İLK İDMANINA ÇIKTI
Genç kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli kulübe transfer olmasının ardından çıktığı ilk antrenmanda takımdan ayrı koştu ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.
Öte yandan, kampta bulunan 19 Yaş Altı Takımı da hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
- 09.07.2019
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ali evet paf takımınız hazırlamaya başladı averaj lazım olunca gol yağmuruna tutacaklar Rizeyi görürsünüz zamanı gelince
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Bayern Münih'ten Cengiz Ünder'e kanca!
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10ur Roma bana göre daha iyi takım. Umarım Roma da kalırsın.
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nurettin geçmiş olsun Burak
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