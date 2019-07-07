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07 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe Beko 'le yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Tyler Ennis'le yollarını ayırdı

, geçen sezonun tamamına yakınında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kanadalı basketbolcu 'le yollarını ayırdı.

, Kanadalı oyun kurucu 'le yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.

Fenerbahçe Beko'ya geçen sezon transfer olan Ennis, ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir daha forma giyememişti.

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  1. 07.07.2019
  2. Güncelleme: 07.07.2019 12:38
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