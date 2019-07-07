Fenerbahçe Beko Tyler Ennis'le yollarını ayırdı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, geçen sezonun tamamına yakınında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kanadalı basketbolcu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis'le yollarını ayırdı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ennis'le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi.
Fenerbahçe Beko'ya geçen sezon transfer olan Ennis, ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir daha forma giyememişti.
- 07.07.2019
- Güncelleme: 07.07.2019 12:38
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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