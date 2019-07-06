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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Başkan'dan açıklaması: Altay'ı 'ye verdik

Başkan'dan transfer açıklaması: Altay'ı Fenerbahçe'ye verdik

6’ncı transferini kaleye yaptı. atağını sürdüren Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nün genç kalecisi 'ı renklerine bağladı. Ankaragücü Başkanı Yiğiner, Altay Bayındır için 1.5 milyon euro' ya el sıkıştıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı , 21 yaşındaki file bekçisi için ile prensip olarak anlaştıklarını açıklayarak, "1.5 milyon euro'ya Altay'ı Fenerbahçe'ye vereceğiz. Onlar şu an sanırım futbolcu ve menajeriyle görüşüyorlar. Bugün- yarın imzayı atarlar" dedi. Ankaragücü alt yapısında futbola başlayan , 2015 yılında profesyonel olarak A Takım'a katıldı. Geçtiğimiz sezon 'de 17, 'nda 2 maçta görev yapan 1.98 boyundaki yetenekli oyuncu, kalesinde 29 gol görmesine rağmen yaptığı kurtarışlar ile beğeni toplamıştı.

  1. 6.7.2019
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