Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bugün imzayı atıyor!
Takımla birlikte dün idmana çıkması beklenen Emre Belözoğlu'nun sağlık kontrolünden geçtiğiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Hastanede çekildiği belirtilen fotoğrafta, kontrolden geçenlerin arasında 39 yaşındaki oyuncunun ismi de yazılıydı. Ancak Emre, henüz resmi imzayı atmadığı için sezonun ilk çalışmasına katılmadı. Dört yıl sonra F.Bahçe'deki 5 numaralı formasına kavuşacak milli futbolcunun, bugün sözleşme imzalayıp takıma katılması bekleniyor.
Takımla birlikte dün idmana çıkması beklenen Emre Belözoğlu'nun sağlık kontrolünden geçtiğiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Hastanede çekildiği belirtilen fotoğrafta, kontrolden geçenlerin arasında 39 yaşındaki oyuncunun ismi de yazılıydı. Ancak Emre, henüz resmi imzayı atmadığı için sezonun ilk çalışmasına katılmadı. Dört yıl sonra F.Bahçe'deki 5 numaralı formasına kavuşacak milli futbolcunun, bugün sözleşme imzalayıp takıma katılması bekleniyor.
- 2.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bugün imzayı atıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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