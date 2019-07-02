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02 Temmuz 2019, Salı
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'de bugün imzayı atıyor!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bugün imzayı atıyor!

Takımla birlikte dün idmana çıkması beklenen 'nun sağlık kontrolünden geçtiğiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Hastanede çekildiği belirtilen fotoğrafta, kontrolden geçenlerin arasında 39 yaşındaki oyuncunun ismi de yazılıydı. Ancak Emre, henüz resmi imzayı atmadığı için sezonun ilk çalışmasına katılmadı. Dört yıl sonra F.Bahçe'deki 5 numaralı formasına kavuşacak milli futbolcunun, bugün sözleşme imzalayıp takıma katılması bekleniyor.

Takımla birlikte dün idmana çıkması beklenen 'nun sağlık kontrolünden geçtiğiyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Hastanede çekildiği belirtilen fotoğrafta, kontrolden geçenlerin arasında 39 yaşındaki oyuncunun ismi de yazılıydı. Ancak Emre, henüz resmi imzayı atmadığı için sezonun ilk çalışmasına katılmadı. Dört yıl sonra F.Bahçe'deki 5 numaralı formasına kavuşacak milli futbolcunun, bugün sözleşme imzalayıp takıma katılması bekleniyor.

  1. 2.7.2019
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