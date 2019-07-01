Fenerbahçe'nin gündemindeki futbolcu için açıklama: Lima için görüşmedik
Palmeiras ceo'su Alexandre Mattos, Fenerbahçe'nin Lucas Lima için bir girişimi olmadığını söyledi. Yahoo Esportes sitesine açıklama yapan Mattos, "Sizi temin ederim, Lucas Lima için hiçbir kulüp bizimle temas kurmadı" diye konuştu.
29 yaşındaki Brezilyalı on numara, Türkiye'de sadece Fenerbahçe'de oynayacağını dile getirmişti.
- 1.7.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe'nin gündemindeki futbolcu için açıklama: Lima için görüşmedik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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