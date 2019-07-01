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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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'nin gündemindeki futbolcu için açıklama: Lima için görüşmedik

Fenerbahçe'nin gündemindeki futbolcu için açıklama: Lima için görüşmedik

Palmeiras ceo'su Alexandre , 'nin için bir girişimi olmadığını söyledi. Yahoo Esportes sitesine açıklama yapan Mattos, "Sizi temin ederim, Lucas Lima için hiçbir kulüp bizimle temas kurmadı" diye konuştu.

29 yaşındaki Brezilyalı on numara, 'de sadece 'de oynayacağını dile getirmişti.

  1. 1.7.2019
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