Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe Beko'da değişim başladı. Geçtiğimiz sezon THY Euroleague Final Four'da Anadolu Efes'e elenen sarı-lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde de şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı. Transfer çalışmalarına devam eden Obradovic ve ekibinde yıldız basketbolcu ile yollar ayrılıyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Fenerbahçe Beko'dan Nicolo Melli, New Orleands Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.