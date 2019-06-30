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30 Haziran 2019, Pazar
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'de yıldız isimle yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar ayrılıyor!

Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğu 'e kaptıran Beko'da gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Nikolo Melli, NBA takımlarından ile anlaşmaya vardı.

Beko'da değişim başladı. Geçtiğimiz sezon Euroleague 'da 'e elenen sarı-lacivertliler, Tahincioğlu 'nde de şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı. çalışmalarına devam eden Obradovic ve ekibinde yıldız basketbolcu ile yollar ayrılıyor.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Fenerbahçe Beko'dan Nicolo Melli, New Orleands Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

  1. 30.06.2019
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