Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar ayrılıyor!
Geçtiğimiz sezon ligde şampiyonluğu Anadolu Efes'e kaptıran Fenerbahçe Beko'da transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Nikolo Melli, NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Beko'da değişim başladı. Geçtiğimiz sezon THY Euroleague Final Four'da Anadolu Efes'e elenen sarı-lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde de şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı. Transfer çalışmalarına devam eden Obradovic ve ekibinde yıldız basketbolcu ile yollar ayrılıyor.
ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Fenerbahçe Beko'dan Nicolo Melli, New Orleands Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
- 30.06.2019
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
10ur Cİmbom 3 milyon£ ya böyle bir topçu alabilir mi? Bence bir kez daha düşünsün.
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Max Kruse ortalığı yaktı!
Toplam 3
Yorum
Bence Berkeyi yollayın iyi bir yetenek alın.
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Yunus Akgün bombası! Transfer bedeli... Son dakika Galatasaray haberleri
Toplam 4
Yorum
austin muslera 33 nagatomo,mariano 33 babel 33 fernando 32 banega 31 6 direkt adam bu yaş daha adem,jimmy,şener 30 yazık ya
Fenerbahçe'de yıldız isimle yollar ayrılıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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