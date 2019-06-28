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28 Haziran 2019, Cuma
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'dan flaş paylaşımı

Hatem Ben Arfa'dan flaş transfer paylaşımı

Uzun süredir Türk kulüplerinin gündeminde olan , hesabından flaş bir paylaşıma imzasını attı. Bu paylaşım sonrası özellikle Fenerbahçeli taraftarlar oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Son olarak Fransız ekibi Rennes'de forma giyen 'nın yeni takımı merakla bekleniyordu. Deneyimli oyuncu hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla yeni adresinin açıklanmasının an meselesi olduğunu ifade etti.

Cep telefonuna bakarken gülen bir fotoğrafını paylaşan 32 yaşındaki yıldız isim, "Gelecek sezon nerede oynayacağını öğrendiğinde" yazarak kararını verdiğini vurguladı. Fransız basını da bu paylaşım sonrası tecrübeli oyuncunun , ya da Sevilla'ya transfer olabileceğini iddia etti.

Geride bıraktığımız sezonu Rennes'de geçiren Ben Arfa, tüm kulvarlarda çıktığı 41 mücadelede 9 gol atarken 6 da asist yapma başarısı göstermişti.


  1. 28.06.2019
  2. Güncelleme: 28.06.2019 10:15
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