Hatem Ben Arfa'dan flaş transfer paylaşımı

Son olarak Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı merakla bekleniyordu. Deneyimli oyuncu Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla yeni adresinin açıklanmasının an meselesi olduğunu ifade etti.

Cep telefonuna bakarken gülen bir fotoğrafını paylaşan 32 yaşındaki yıldız isim, "Gelecek sezon nerede oynayacağını öğrendiğinde" yazarak transfer kararını verdiğini vurguladı. Fransız basını da bu paylaşım sonrası tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Sevilla'ya transfer olabileceğini iddia etti.

Geride bıraktığımız sezonu Rennes'de geçiren Ben Arfa, tüm kulvarlarda çıktığı 41 mücadelede 9 gol atarken 6 da asist yapma başarısı göstermişti.



