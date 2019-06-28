Hatem Ben Arfa'dan flaş transfer paylaşımı
Uzun süredir Türk kulüplerinin gündeminde olan Hatem Ben Arfa, Instagram hesabından flaş bir paylaşıma imzasını attı. Bu paylaşım sonrası özellikle Fenerbahçeli taraftarlar oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Son olarak Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı merakla bekleniyordu. Deneyimli oyuncu Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafa yaptığı yorumla yeni adresinin açıklanmasının an meselesi olduğunu ifade etti.
Cep telefonuna bakarken gülen bir fotoğrafını paylaşan 32 yaşındaki yıldız isim, "Gelecek sezon nerede oynayacağını öğrendiğinde" yazarak transfer kararını verdiğini vurguladı. Fransız basını da bu paylaşım sonrası tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Sevilla'ya transfer olabileceğini iddia etti.
Geride bıraktığımız sezonu Rennes'de geçiren Ben Arfa, tüm kulvarlarda çıktığı 41 mücadelede 9 gol atarken 6 da asist yapma başarısı göstermişti.
- 28.06.2019
- Güncelleme: 28.06.2019 10:15
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Hatem Ben Arfa'dan flaş transfer paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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