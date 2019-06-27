Fenerbahçe'den Muriç'e inanılmaz teklif! Berke Özer...
Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performansın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarına giren Muriç için, sarı-lacivertli kulüp yeni bir teklif sundu.
Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.
Golcü futbolcu yönetime Galatasaray'da oynamak istediğini iletirken, Fenerbahçe'den flaş bir teklif geldi.
Sarı-Lacivertliler Muriç için Rizespor'a 2.5 milyon Euro + Barış Alıcı ve Berke Özer'i teklif etti. Tarafların bu teklif üzerinde anlaşması bekleniyor.
- 27.06.2019
- Güncelleme: 27.06.2019 16:18
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Son dakika... Fenerbahçe Mehmet Topal ile yollarını ayırdığını duyurdu!
Toplam 4
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berlin sonunda
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Resmi teklif yapıldı ve karar! Dorukhan Toköz 12 milyon Euro'ya... Son dakika Beşiktaş haberleri
Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Fenerbahçe'den Muriç'e inanılmaz teklif! Berke Özer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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