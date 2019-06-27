Fenerbahçe'den Muriç'e flaş teklif! 2.5 milyon Euro + Barış Alıcı ve Berke Özer - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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'den Muriç'e inanılmaz teklif! Berke Özer...

Fenerbahçe'den Muriç'e inanılmaz teklif! Berke Özer...

formasıyla gösterdiği performansın ardından ve 'ın radarına giren Muriç için, sarı-lacivertli kulüp yeni bir teklif sundu.

'un golcü futbolcusu gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

ve 'nin transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü, Çaykur Rizespor'un sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi.

Golcü futbolcu yönetime Galatasaray'da oynamak istediğini iletirken, Fenerbahçe'den flaş bir teklif geldi.

Sarı-Lacivertliler Muriç için Rizespor'a 2.5 milyon Euro + Barış Alıcı ve Berke Özer'i teklif etti. Tarafların bu teklif üzerinde anlaşması bekleniyor.

Vedat Muriç sözleşme teklifini reddetti!

  1. 27.06.2019
  2. Güncelleme: 27.06.2019 16:18
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