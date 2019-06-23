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23 Haziran 2019, Pazar
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Emre Kılınç haber bekliyor

Valbuena ve Ayew'in ayrılmasıyla sol kanatta sıkıntıya giren , için de girişimleri sürdürüyor.

Valbuena ve Ayew'in ayrılmasıyla sol kanatta sıkıntıya giren , için de girişimleri sürdürüyor. Demir Grup 'un başarılı oyuncusu için iki kulüp arasında pazarlıklar sürerken, Emre gelişmeleri takip ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde hemen 'a hareket edecek. Ligde bu sezon 7 gol, 7 asist gerçekleştiren Emre'nin Sivasspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 23.6.2019
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