Emre Kılınç haber bekliyor

Valbuena ve Ayew'in ayrılmasıyla sol kanatta sıkıntıya giren Fenerbahçe, Emre Kılınç için de girişimleri sürdürüyor. Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncusu için iki kulüp arasında pazarlıklar sürerken, Emre gelişmeleri takip ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde hemen İstanbul'a hareket edecek. Ligde bu sezon 7 gol, 7 asist gerçekleştiren Emre'nin Sivasspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.