Emre Kılınç haber bekliyor

Valbuena ve Ayew'in ayrılmasıyla sol kanatta sıkıntıya giren Fenerbahçe, Emre Kılınç için de girişimleri sürdürüyor.
Valbuena ve Ayew'in ayrılmasıyla sol kanatta sıkıntıya giren Fenerbahçe, Emre Kılınç için de girişimleri sürdürüyor. Demir Grup Sivasspor'un başarılı oyuncusu için iki kulüp arasında pazarlıklar sürerken, Emre gelişmeleri takip ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, kulüplerin anlaşması halinde hemen İstanbul'a hareket edecek. Ligde bu sezon 7 gol, 7 asist gerçekleştiren Emre'nin Sivasspor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
- 23.6.2019
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Adem’den feda
Toplam 1
Yorum
nevzat bunlardan sadece yusuf olabilir ötekilere verilen paralara yazık nasılsa yedek oturacaklar onların yerine alt yapıdan oyuncu koymak daha iy
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Barış Yardımcı 1 milyon euro!
Toplam 1
Yorum
para adamlar küme düştü, oyuncularını şampiyonluğa oynayan takımlar istiyor..ne tezat
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Futbol Bilardosu
Toplam 33
Yorum
jkkkkkkkkkkkkkk evvet
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