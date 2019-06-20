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20 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye iddiası

Fenerbahçe'ye Badu iddiası

birçok isim bulunan Fenerbahçe için bu kez 'dan bir iddia ortaya atıldı. basını, sarı-lacivertlilerin Udinese'de beklentilerin altında kalan 'ya teklif yaptığını yazdı. 28 yaşındaki önlibero, 'de 'da kiralık oynamıştı.

birçok isim bulunan Fenerbahçe için bu kez 'dan bir iddia ortaya atıldı. basını, sarı-lacivertlilerin Udinese'de beklentilerin altında kalan 'ya teklif yaptığını yazdı. 28 yaşındaki ön libero, 'de 'da kiralık oynamıştı.

  1. 20.6.2019
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