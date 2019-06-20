Fenerbahçe'ye Badu iddiası
Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için bu kez İtalya'dan bir iddia ortaya atıldı. Çizme basını, sarı-lacivertlilerin Udinese'de beklentilerin altında kalan Badu'ya teklif yaptığını yazdı. 28 yaşındaki önlibero, 2017-2018'de Bursaspor'da kiralık oynamıştı.
- 20.6.2019
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