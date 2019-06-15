Sağlam rotayı Fener’e kırdı
Trabzonspor ile anlaşamayan Wolfsburg’lu Murat Sağlam, Fenerbahçe ile masaya oturdu... 21 yaşındaki sağ bekin durumu bugün netleşecek.
Wolfsburg ve Ümit Milli Takım'da forma giyen Murat Sağlam, Trabzonspor ile anlaşamayınca rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Önceki gün Türkiye'ye gelip, Trabzon'a giden 21 yaşındaki sağ bekin menajeri Muzzi Özcan, "Trabzonspor ile transfer konusunda anlaşamadık. Fenerbahçe ile görüşeceğiz" açıklamasını yaptı. Trabzonspor cephesinin, genç ismin Fenerbahçe ile de görüştüğünü öğrendiği ve bu nedenle transferden çekilme kararı aldığı belirlendi. Sağlam, Wolfsburg'un ikinci takımında bu sezon 6 gol ve 4 asist üretmişti.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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