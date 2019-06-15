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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Sağlam rotayı Fener’e kırdı

Sağlam rotayı Fener’e kırdı

ile anlaşamayan Wolfsburg’lu , ile masaya oturdu... 21 yaşındaki sağ bekin durumu bugün netleşecek.

Wolfsburg ve 'da forma giyen , ile anlaşamayınca rotasını 'ye çevirdi. Önceki gün 'ye gelip, 'a giden 21 yaşındaki sağ bekin menajeri , "Trabzonspor ile konusunda anlaşamadık. Fenerbahçe ile görüşeceğiz" açıklamasını yaptı. Trabzonspor cephesinin, genç ismin Fenerbahçe ile de görüştüğünü öğrendiği ve bu nedenle transferden çekilme kararı aldığı belirlendi. Sağlam, Wolfsburg'un ikinci takımında bu sezon 6 gol ve 4 asist üretmişti.

  1. 15.6.2019
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