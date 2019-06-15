Sağlam rotayı Fener’e kırdı

Wolfsburg ve Ümit Milli Takım'da forma giyen Murat Sağlam, Trabzonspor ile anlaşamayınca rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Önceki gün Türkiye'ye gelip, Trabzon'a giden 21 yaşındaki sağ bekin menajeri Muzzi Özcan, "Trabzonspor ile transfer konusunda anlaşamadık. Fenerbahçe ile görüşeceğiz" açıklamasını yaptı. Trabzonspor cephesinin, genç ismin Fenerbahçe ile de görüştüğünü öğrendiği ve bu nedenle transferden çekilme kararı aldığı belirlendi. Sağlam, Wolfsburg'un ikinci takımında bu sezon 6 gol ve 4 asist üretmişti.