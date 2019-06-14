Fenerbahçe'de Mert için gözler Gümüşdağ’da

Yönetimin bir kez daha Gümüşdağ ile görüşeceği ve şartları masaya yatıracağı öğrenildi.



'AYRILMAYACAĞIM'

Antalya ile oynanan son maçta taraftarların hedefindeki isim olan Mehmet Topal, ayrılacağı iddialarına noktayı koydu. 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu Fenerbahçe'de kalacağını belirten Mehmet, "Bir şampiyonluk daha yaşamadan buradan ayrılmayacağım" diye konuştu.



'KARAR VER MOSES'

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Chelsea'den kiralanan Moses'ın İngiltere'ye dönmek istediği iddia edilmişti. 1.5 yıllığına kiralanmasına rağmen Ada ekibinin çağırma opsiyonu olduğu Nijeryalı ile görüşen F.Bahçe yönetimin, "Takımda kalmanı istiyoruz. Kısa sürede kararı ver" dediği öğrenildi.