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14 Haziran 2019, Cuma
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'de Mert için gözler Gümüşdağ’da

Fenerbahçe'de Mert için gözler Gümüşdağ’da

Sarı-lacivertliler, için ’in kapısını çalmıştı. Altyapısından yetiştiği ’ye dönmeye sıcak bakan 30 yaşındaki kalecinin transferinde Başakşehir Başkanı , olumsuz yanıt vermişti.

Yönetimin bir kez daha Gümüşdağ ile görüşeceği ve şartları masaya yatıracağı öğrenildi.

'AYRILMAYACAĞIM'
ile oynanan son maçta taraftarların hedefindeki isim olan , ayrılacağı iddialarına noktayı koydu. 1 yıl daha sözleşmesinin olduğu 'de kalacağını belirten Mehmet, "Bir şampiyonluk daha yaşamadan buradan ayrılmayacağım" diye konuştu.

'KARAR VER MOSES'
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'den kiralanan Moses'ın 'ye dönmek istediği iddia edilmişti. 1.5 yıllığına kiralanmasına rağmen Ada ekibinin çağırma opsiyonu olduğu Nijeryalı ile görüşen F.Bahçe yönetimin, "Takımda kalmanı istiyoruz. Kısa sürede kararı ver" dediği öğrenildi.

  1. 14.6.2019
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