Mehmet Topal: O karakterde değilim

Mehmet Topal, Beşiktaş'a haber göndererek 'Beni alın' dediği iddialarını yalanladı. Habertürk'e konuşan tecrübeli futbolcu, "Benim ne öyle bir kariyerim ne de karakterim var. Hiçbir kulübe 'Beni alın' demem. Ben, Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusuyum ve bu kulübe hizmet etmekten de mutluyum" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunan Topal, geçtiğimiz sezon 33 maçta görev yaparken, 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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UEFA'nın kararı konusundaki bekleyiş ve transferlerin gecikmesi Fenerbahçe'de moralleri olumsuz etkiliyor... Ersun Yanal ortaya atılan 'istifa ettiği' iddialarını yalanlamıştı. Ancak tecrübeli hoca ile yönetim arasında takviye yapılacak mevkiler, alınacak oyuncuların öncelik sırası konusunda fikir ayrılığı olduğu konuşuluyor.