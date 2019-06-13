Mehmet Topal: O karakterde değilim
Mehmet Topal, Beşiktaş'a haber göndererek 'Beni alın' dediği iddialarını yalanladı. Habertürk'e konuşan tecrübeli futbolcu, "Benim ne öyle bir kariyerim ne de karakterim var."
Mehmet Topal, Beşiktaş'a haber göndererek 'Beni alın' dediği iddialarını yalanladı. Habertürk'e konuşan tecrübeli futbolcu, "Benim ne öyle bir kariyerim ne de karakterim var. Hiçbir kulübe 'Beni alın' demem. Ben, Fenerbahçe'nin sözleşmeli futbolcusuyum ve bu kulübe hizmet etmekten de mutluyum" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunan Topal, geçtiğimiz sezon 33 maçta görev yaparken, 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
DERİN SIKINTI!
UEFA'nın kararı konusundaki bekleyiş ve transferlerin gecikmesi Fenerbahçe'de moralleri olumsuz etkiliyor... Ersun Yanal ortaya atılan 'istifa ettiği' iddialarını yalanlamıştı. Ancak tecrübeli hoca ile yönetim arasında takviye yapılacak mevkiler, alınacak oyuncuların öncelik sırası konusunda fikir ayrılığı olduğu konuşuluyor.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
Mehmet Topal: O karakterde değilim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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