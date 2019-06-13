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13 Haziran 2019, Perşembe
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: O karakterde değilim

Mehmet Topal: O karakterde değilim

, 'a haber göndererek 'Beni alın' dediği iddialarını yalanladı. Habertürk'e konuşan tecrübeli futbolcu, "Benim ne öyle bir kariyerim ne de karakterim var."

Mehmet Topal, 'a haber göndererek 'Beni alın' dediği iddialarını yalanladı. Habertürk'e konuşan tecrübeli futbolcu, "Benim ne öyle bir kariyerim ne de karakterim var. Hiçbir kulübe 'Beni alın' demem. Ben, 'nin sözleşmeli futbolcusuyum ve bu kulübe hizmet etmekten de mutluyum" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı bulunan Topal, geçtiğimiz sezon 33 maçta görev yaparken, 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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'nın kararı konusundaki bekleyiş ve transferlerin gecikmesi Fenerbahçe'de moralleri olumsuz etkiliyor... ortaya atılan 'istifa ettiği' iddialarını yalanlamıştı. Ancak tecrübeli hoca ile yönetim arasında takviye yapılacak mevkiler, alınacak oyuncuların öncelik sırası konusunda fikir ayrılığı olduğu konuşuluyor.

  1. 13.6.2019
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