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13 Haziran 2019, Perşembe
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Fener'e Guzman önerisi

Fener'e Guzman önerisi

'de transfer hareketliliği sürüyor. Diego 'in menajerinden orta sahaya önerisi geldi. 24 yaşındaki Guzman, bu sezon Pachuca formasıyla 12 gol, 7 asist üretti.

Diego 'in menajerinden orta sahaya önerisi geldi. Sportif direktör Comolli ile Reyes'in durumunu görüşen Matias Bunge'nin, konuşma sırasında istenmesi halinde Meksikalı 10 numarayı ikna edebileceğini söylediği öğrenildi. 24 yaşındaki Guzman, bu sezon Pachuca formasıyla 12 gol, 7 asist üretti.
  1. 13.6.2019
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