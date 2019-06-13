Fenerbahçe Emre Kılıç ile prensip anlaşmasına vardı!

Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile prensipte anlaştığı duyuruldu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN