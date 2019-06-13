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13 Haziran 2019, Perşembe
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Emre Kılıç ile prensip anlaşmasına vardı!

Fenerbahçe Emre Kılıç ile prensip anlaşmasına vardı!

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen temaslarını sürdürüyor. Birçok isim ile görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin son olarak yerli bir yıldız ile prensipte anlaştığı duyuruldu.

'de transfer harekatı devam ediyor. Son olarak ekiplerinden 'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile prensipte anlaştığı duyuruldu.

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  1. 13.06.2019
  2. Güncelleme: 13.06.2019 22:34
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