Fenerbahçe Emre Kılıç ile prensip anlaşmasına vardı!
Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe temaslarını sürdürüyor. Birçok isim ile görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin son olarak yerli bir yıldız ile prensipte anlaştığı duyuruldu.
Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Kılınç ile prensipte anlaştığı duyuruldu.
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- 13.06.2019
- Güncelleme: 13.06.2019 22:34
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