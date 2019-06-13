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13 Haziran 2019, Perşembe
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Datome’ye talip var

Datome’ye talip var

Kulübün başına 'yı getiren 'nun transferde ilk hedefinin Beko'lu ile Brad Wanamaker olduğu bildirildi.

Kulübün başına 'yı getiren 'nun transferde ilk hedefinin Beko'lu ile Brad Wanamaker olduğu bildirildi. İtalyanlar, Datome'nin 1 yıl daha kontratının olduğunu, çıkış için ücret ödenmesi gerektiğini hatırlattı. Fenerbahçe'den Boston'a giden Wanamaker'ın ise sözleşmesi bitti.

SARIYI GİY GEL
Anadolu Efes'le play-off final serisi (1-1) devam ediyor. Yönetim, sarı-lacivertli taraftarları bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 3. maçta desteğe davet etti: "@Tribünde sarı giyiyor, galibiyet için omuz omuza mücadele ediyoruz." Karşılaşma 21.00'de başlayacak.

  1. 13.6.2019
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