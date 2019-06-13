Datome’ye talip var
Kulübün başına Ettore Messina'yı getiren Olimpia Milano'nun transferde ilk hedefinin Fenerbahçe Beko'lu Gigi Datome ile Brad Wanamaker olduğu bildirildi.
Kulübün başına Ettore Messina'yı getiren Olimpia Milano'nun transferde ilk hedefinin Fenerbahçe Beko'lu Gigi Datome ile Brad Wanamaker olduğu bildirildi. İtalyanlar, Datome'nin 1 yıl daha kontratının olduğunu, çıkış için ücret ödenmesi gerektiğini hatırlattı. Fenerbahçe'den Boston'a giden Wanamaker'ın ise sözleşmesi bitti.
SARIYI GİY GEL
Anadolu Efes'le play-off final serisi (1-1) devam ediyor. Yönetim, sarı-lacivertli taraftarları bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 3. maçta desteğe davet etti: "@Tribünde sarı giyiyor, galibiyet için omuz omuza mücadele ediyoruz." Karşılaşma 21.00'de başlayacak.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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