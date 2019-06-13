Datome’ye talip var

Kulübün başına Ettore Messina'yı getiren Olimpia Milano'nun transferde ilk hedefinin Fenerbahçe Beko'lu Gigi Datome ile Brad Wanamaker olduğu bildirildi. İtalyanlar, Datome'nin 1 yıl daha kontratının olduğunu, çıkış için ücret ödenmesi gerektiğini hatırlattı. Fenerbahçe'den Boston'a giden Wanamaker'ın ise sözleşmesi bitti.

SARIYI GİY GEL

Anadolu Efes'le play-off final serisi (1-1) devam ediyor. Yönetim, sarı-lacivertli taraftarları bu akşam Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak 3. maçta desteğe davet etti: "@Tribünde sarı giyiyor, galibiyet için omuz omuza mücadele ediyoruz." Karşılaşma 21.00'de başlayacak.